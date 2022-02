Covid, 49.040 nuovi casi e 252 morti. Ma ci sono anche 549 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore

23 febbraio 2022 a

Continua la decrescita della curva Covid in Italia. Sono 49.040 i nuovi casi di positività (ieri 60.029) e 252 i decessi (ieri 322) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi - mercoledì 23 febbraio 2022 - del ministero della Salute. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia sale a 12.603.758, mentre le persone guarite sono 11.228.571. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 479.447 (ieri 603.639). Il tasso di positività, ieri pari al 9,9%, oggi sale al 10,2%.

Sul fronte del sistema sanitario sono 886 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 81, mentre le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 12.527, ovvero 549 in meno rispetto a ieri. Con 5.639 contagi, il Lazio è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono la Lombardia (+5.534), la Sicilia (+5.272), il Veneto (+4.593), la Campania (+4.394) e la Puglia (+3.834).

Intanto appello alle Regioni per creare le condizioni affinchè venga somministrato Novavax a chi intende fare quel vaccino. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su SkyTg24, in merito alla possibilità che i cittadini, a livello nazionale, possano poter scegliere il vaccino anti-Covid da fare, compreso Novavax. "Oggi non vi è una carenza di vaccini. Oggi questi ci sono e l’obiettivo è quello di vaccinare il più possibile coloro che, ancora oggi, non l’hanno fatto", ha spiegato. "Ci sono tutte le condizioni. Già entro fine febbraio arriverà un milioni di dosi ed altri due milioni arriveranno nel prossimo mese, quindi non c’è un problema di carenza", ha concluso Costa.

