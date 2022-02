Covid, il sottosegretario Costa: "Per gli over 50 green pass obbligatorio nei posti di lavoro fino al 15 giugno"

23 febbraio 2022 a

Se da alcune settimane si è iniziato a parlare di una possibile eliminazione del green pass con la fine dello stato di emergenza - attualmente prevista per il 31 marzo - il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, dà un primo e importante annuncio in materia: per gli over 50 rimarrà obbligatorio nei posti di lavoro almeno fino al 15 giugno. Lo ha affermato nel corso di un intervento oggi, mercoledì 23 febbraio, a Mattino 5. "Con il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, inizierà una nuova fase nel nostro Paese, che prevederà un allentamento graduale delle misure restrittive, tra cui certamente anche del green pass - ha detto il sottosegretario - Ci avviamo verso il ritorno alla normalità. Il nostro governo ha scelto sin da subito la via della gradualità. I dati ci indicano un costante miglioramento e ci sono le condizioni per non rinnovare lo stato di emergenza. Ma sul green pass dobbiamo fare una netta distinzione: per gli over 50 sui posti di lavoro esiste un obbligo del rafforzato che al momento dura fino al 15 giugno".

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, Costa ha fissato l'obiettivo che l'Italia deve raggiungere: "Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione e arrivare ad avere 49 milioni di cittadini italiani vaccinati anche con la dose booster. Ecco perché dobbiamo allentare le misure con gradualità", ha detto sempre nel corso dell'intervento a Mattino 5.

Al momento, in Italia, sono state somministrate 37.077.283 richiami, l’84,88% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. E' quanto emerge dal bolletino sull'andamento della campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria emesso nella mattinata odierna. Le prime dosi somministrate, invece, sono 133.468.339.

