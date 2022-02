Covid, la campagna vaccinale prosegue spedita: somministrate 133.468.339 dosi. In arrivo un milione di Novavax

23 febbraio 2022 a

a

a

Prosegue spedita la campagna vaccinale contro il Covid 19 in Italia: da dicembre 2020 sono state somministrate 133.468.339 dosi, il 99% di quelle consegnate, pari a 134.879.045. Di queste, 89.982.321 sono del vaccino di Pfizer/BioNtech, 25.442.441 di Moderna, 11.544.808 di Vaxzevria-AstraZeneca, 1.849.395 di Janssen e 6.060.080 di Pfizer pediatrico. L'89,08% della popolazione over 12 - pari a 48.111.713 persone - hanno completato il ciclo vaccinale. I dati, che emergono dal bollettino sull'andamento della campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, rivelano anche che il totale dei guariti da massimo sei mesi è pari al 2,77% degli over 12, ovvero 1.494.481 persone.

Bassetti, frecciate contro il ministro Speranza: "La politica ascolti di più la scienza"

Per quanto riguarda le terze dosi, sono state somministrate 37.077.283 richiami, l’84,88% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.251.357 persone, il 91,19% della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi è di 50.745.838, il 93,96% della popolazione over 12. Capitolo vaccinazioni pediatriche: il totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose ammonta a 1.345.960 (il 36,81%della popolazione) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.056.205 (il 28,89% della popolazione). Infine 678.750 sono i guariti (il 18,57% della popolazione guarita da al massimo sei mesi).

Il bollettino di oggi: 60mila nuovi casi e 322 morti. Tasso di positività al 9,9%

Intanto, stanno per arrivare un milione di dosi del vaccino Novavax. "A fine settimana arriveranno poco più di un milione di dosi di vaccino Novavax. Saranno subito distribuite a tutte le Regioni e Province autonome. Poi ne arriveranno un altro paio di milioni a marzo", ha spiegato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, durante un sopralluogo nei locali dell'ospedale Meyer di Firenze che ospitano una tac acquistata con fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale.

Galli: "La quarta dose per tutti non ha senso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.