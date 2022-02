Covid, ancora in calo i nuovi casi e 252 morti

19 febbraio 2022 a

Continua la discesa dei nuovi casi di positività al Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 50.534 nuovi contagi (ieri 53.662), secondo quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. I decessi sono stati 252 (ieri 314). Dall’inizio dell’epidemia sono 12.427.773 le persone che hanno contratto il virus, mentre le vittime totali sono 152.848. Le persone attualmente positive sono 34.344 in meno (ieri -34.086) e scendono a 1.369.778, mentre quelle dimesse/guarite delle ultime 24 ore sono 84.767 (ieri 87.472), per un totale di 10.905.147. A fronte di 492.045 tamponi (ieri 510.283). Il tasso di positività scende al 10,3%.

Capitolo ospedali: in calo i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Nelle terapie intensive ci sono 34 persone in meno (ieri -50) con 76 ingressi in rianimazione e il totale dei malati più gravi si attesta a 953. I ricoveri ordinari sono 561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.583), Sicilia (5.504), Lombardia (5.231) e Campania (5.053).

