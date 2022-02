Covid, oggi 17 febbraio 57.890 nuovi casi ma ancora 320 morti

17 febbraio 2022 a

Per il secondo giorno consecutivo, anche oggi - giovedì 17 febbraio - i nuovi casi di Covid 19 in Italia sono sotto quota 60mila. Come si legge nel bollettino giornaliero emanato dal ministero della Salute, i contagiati rilevati oggi sono 57.890. A fronte di 538mila tamponi, il tasso di positività rimane stabile al 10,7%. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 99mila. Ma i morti tornano a salire: sono 320 (il 15 febbraio 278), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 152.282. Attualmente i positivi sono 1.438.208 (-41.905), 1.422.609 le persone in isolamento domiciliare.

Costa: "Dal 10 marzo via libera a cibi e bevande nei cinema, stadi e teatri"

L'altro lato positivo è ancora una volta la discesa dell'occupazione negli ospedali. Calano, infatti, i pazienti in terapia intensiva, 1.037 in totale e 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi (14.562) che sono 565 in meno di ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.375), poi la Lombardia (6.116), la Campania (6.059), il Veneto (5.880) e la Sicilia (5.286).

Morte Trinca, Nas in ospedale: sequestrate cartelle cliniche del biologo no-vax

E grazie a questi dati in costante miglioramento, dal 10 marzo si potrà nuovamente mangiare e bere nei cinema, teatri e stadi, luoghi dove fin'ora la consumazione era vietata. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, tramite una nota. "Un’altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. È quanto, infatti, prevede l’emendamento al Dl1 appena approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza".

