Covid, il bollettino del 15 febbraio: 70.852 nuovi casi e 388 morti. Ricoveri in calo

Sono 70.852 i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero pubblicato oggi - martedì 15 febbraio - dal Ministero della Salute, rispetto a ieri i nuovi contagiati sono quasi il triplo, ma con 695.744 tamponi processati il tasso di positività resta quasi invariato al 10,2%. Crescono però i decessi: sono 388, ieri erano 281. Gli attualmente positivi sono in calo a 40.205, con un numero totale che si attesta a 1.550.410.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registra un calo delle degenze in ogni area. Sono infatti -448 (ieri -10), per un totale di 15.602 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece -54 (ieri -17) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 1.119, con 87 ingressi in rianimazione (ieri 63). Prima regione per numero di contagi la Lombardia (7.753), seguita da Campania (7.614) e Lazio (7.407).

Intanto, il virologo Andrea Crisanti, all'Adnkronos Salute, fa il punto della situazione sull'obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso. "Quando potremo smettere di indossarle? Inevitabilmente avverrà, è questione di tempo e di capire se i casi di Covid continuano a calare e in che misura", spiega Crisanti. Per appendere definitivamente al chiodo questi dispositivi anti contagio sarà necessario prima raggiungere un equilibrio accettabile col virus. "Perché sulla base dell’osservatorio che abbiamo, e cioè quello che succede in altre nazioni, vediamo che per esempio in Inghilterra il calo della curva Covid si è arrestato. I casi non scendono più oltre una certa soglia. Quindi, tutto dipende pure da un fattore: a quale livello si raggiunge un equilibrio" con Covid-19, ragiona il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. "L’Inghilterra ora ha raggiunto l’equilibrio più o meno a un livello simile a come era prima dell’epidemia di Omicron, cioè intorno ai 50-60mila casi al giorno, che non sono pochi. I morti sono intorno ai 150-200 e non sono pochi nemmeno quelli", conclude.

