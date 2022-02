Nuovi casi, morti, ricoveri: tutti i dati Covid in calo. Nelle ultime ventiquattro ore 109mila guariti

13 febbraio 2022 a

In Italia continua a calare la curva dei contagi Covid. Da registrare anche un numero sempre più basso di ricoveri. Il bollettino di oggi - domenica 13 febbraio 2022 - emanato dal Ministero della Salute certifica 51.959 i nuovi casi, in calo rispetto ai 62.231 di ieri (totale di 12.105.675 dall’inizio dell’epidemia). I morti oggi sono 191 (ieri 269, totale 151.015). I tamponi effettuati sono 462.881, contro i 587.645 di ieri, con un tasso di positività che si attesta all’11,2 per cento, contro il 10,6 per cento di ieri.

Speranza: "Bonus psicologo ci sarà. Lockdown decisione più difficile da prendere"

E ancora, gli attualmente positivi sono 1.638.673. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.190, 33 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.060, 250 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 109.095, per un totale di 10.315.987 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.946), Campania (5.615) e Lombardia (5.247).

Covid, Brusaferro: "Discesa dei contagi è chiara"

"Bello il segnale di aver tolto la mascherina all’esterno, ma va sempre tenuta con sé in caso di assembramenti o luoghi chiusi. È stato il nostro strumento difensore in questi mesi e lo sarà ancora, appena c’è un momento di rischio bisogna indossarla. Stiamo meglio di alcune settimane fa, l’ondata di Omicron ci preoccupava sul serio poi con l’evolversi delle giornate abbiamo acquisito evidenza che il vaccino reggeva sui casi severi. È grazie ai vaccini se abbiamo retto questa ondata terrificante, il 91% delle persone sopra i 12 anni si sono vaccinate e così facendo hanno difeso sé e gli altri evitando la pressione sugli ospedali. Il vaccino ha cambiato le forze in campo, c’è un prima e dopo grazie al vaccino" ha analizzato Roberto Speranza, ministro della Salute, a Mezz’ora in più su Rai3.

Il 91,08% degli over 12 ha ricevuto almeno la prima dose

