Covid, continua il calo dei nuovi casi: sono 81.367, ma ci sono altri 384 morti

Sono 81.367 i nuovi casi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 101.864 di ieri. E' quanto si legge nell'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.874.625. Ma nonostante la discesa del numero di nuovi positivi, ci sono altri 384 morti (ieri erano 415), per un totale di 149.896 dall'inizio della pandemia. A fronte di 730mila tamponi processati, il tasso di positività sale all'11,1%. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 134mila.

La curva è in discesa anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi Covid in Italia, -405 da ieri. In totale i ricoveri in terapia intensiva sono invece 1.350, in lieve calo (-26) da ieri e con 90 ingressi del giorno. I dimessi/guariti sono 134.460, per un totale di 9.822.915 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (9.374), Lazio (7.996), Campania (7.948) e Veneto (7.903).

La pandemia, dunque, sembra essere arrivata alla fase finale. Lo ha confermato anche Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in un’intervista a La Stampa questa mattina. "Le misure restrittive non possono, ma devono essere allentate". Oggi "siamo già in fase endemica, ossia di convivenza con il virus. Oltre il 90% di quello circolante è Omicron, che è molto meno patogeno". Con questa variante di Sars-CoV-2 "la curva dei contagi sale rapidamente, ma altrettanto velocemente discende. In tempi non sospetti avevo messo in guardia dagli ingiustificati catastrofismi che ingenerano solo ansia nella popolazione. Oggi possiamo dire che siamo molto vicini al mare calmo". Ora "la popolazione - aggiunge l’esperto - è più protetta dal booster e dall’immunità indotta dai tanti contagi". E "sarebbe il caso - osserva - di fare degli studi immunologici per verificare quanta parte della popolazione si è immunizzata. Anche per capire se poi la quarta dose è ancora necessaria o no. Sul rischio di nuove varianti dico che nella coda di una pandemia i virus tendono a mutare in meglio. Certezze non ne abbiamo, ma possiamo nutrire buone speranze che sia così anche questa volta".

