Covid, altri 415 morti. I nuovi casi sono 101.864, in calo i ricoveri

Altri 415 morti. I nuovi casi di Covid 19 in Italia continuano a scendere ma continua ad essere elevato il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 101.86 contagiati in Italia, secondo quanto riportata dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Calano anche i ricoveri: sono 1.376 (-47) i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri -8), con 99 ingressi in rianimazioni (ieri 70); mentre nei reparti ordinari ci sono 18.337 pazienti, -338 (ieri +177).

A fronte di 999.095 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, il tasso positività si ferma al 10,2%. Dall’inizio della pandemia, sono 11.765.767 le persone che hanno contratto il virus, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 149.512. Sono in tutto 9.688.455 le persone guarite o dimesse e sono 164.915 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 123.823). Le persone attualmente positive sono in tutto 1.927.800, pari a -62.901 rispetto a ieri (-82.547 il giorno prima). A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (12.194), Veneto (11.201) e Campania (10.789).

Nell'ultima settimana, inoltre, risultano in calo anche i casi Covid nelle carceri italiane. I detenuti positivi sono 2.987 (di cui 29 nuovi giunti), su un totale di 53.737 presenze, mentre i casi sono 1.337 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano stati 3.859 tra i detenuti, su una popolazione 53.691 unità, e 1.581 tra gli agenti. Tra i detenuti positivi, 2.953 sono asintomatici, 9 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 25 sono ricoverati in ospedale. Tra i poliziotti 1.314 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 19 sono ricoverati in caserma e 4 in ospedale. Sono infine 106 i positivi tra le 4.021 unità del personale dell’amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare, mentre la scorsa settimana erano 108.

