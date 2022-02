Covid, 77.029 nuovi casi e 229 morti. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, tasso di positività all'11,2%

06 febbraio 2022 a

a

a

Continua il calo dei nuovi contagiati da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano emesso dal ministero della Salute, sono 77.029 i nuovi casi, con 229 morti. Ieri, sabato 5 febbraio, i nuovi casi erano 93.157: si nota dunque un continuo calo dei nuovi casi di positività, così come quello dei decessi, che un giorno fa erano 375. A fronte di 686.557 tamponi processati, il tasso di positività si ferma all'11,2%. Dall'inizio della pandemia, il totale delle persone decedute da Covid 19 è di 148.771, mentre i casi totali di Covid diventano 11.621.736.

No vax in terapia intensiva 27 volte di più di chi ha la terza dose

Capitolo attualmente positivi: ci sono 2.073.248 persone con il Covid in Italia (-55.295 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare son 2.053.319. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.498, di cui 1.431 in terapia intensiva. Notiamo quindi un aumento di persone nelle terapie intensive, +20 rispetto a ieri, e una diminuzione nei reparti ordinari, -117. I dimessi/guariti sono 9.399.717 con un incremento di 134.009 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (8.483), poi la Lombardia (8.370), la Campania (7.955) e il Veneto (7.470).

Toti: "Il vaccino obbligatorio è la soluzione contro il Covid"

Della diminuzione dei contagi aveva parlato anche il commissario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in un'intervista a Repubblica. "Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione. L’accelerazione sulle terze dosi in autunno ci ha messo al riparo dalle peggiori conseguenze di Omicron. Quasi tutte le fasce d’età sono vicine al 90%. Ora tocca ai bambini, ancora al 34%. Il vaccino è importantissimo anche per loro".

Covid, 93.157 nuovi casi e 375 morti. Brusaferro: "Inversione di tendenza, ma la fase è ancora delicata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.