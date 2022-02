Covid, il bollettino di oggi 5 febbraio 2022: altri 93.157 nuovi casi e 375 morti

05 febbraio 2022 a

Un'altra giornata in cui arrivano chiari segnali di frenata del Covid in Italia. Il bollettino di oggi - sabato 5 febbraio 2022 - racconta di 93.157 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 99.522) per un totale di 11.542.793 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 375 morti, contro i 433 di ieri, per un totale di 148.542 vittime. I tamponi effettuati sono 846.480, contro gli 884.893 di ieri, con un tasso di positività che si attesta all’11,1 per cento (ieri 11,2). Attualmente i positivi sono 2.128.543 (-89.801).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.411, 29 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.615, 384 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 182.618, per un totale di 9.265.708 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (11.136), Veneto (10.012) e Lazio (9.161).

I dati del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19 nell’ultima settimana "confermano l’inversione di tendenza dell’incidenza, che rimane comunque molto elevata. Siamo dunque ancora in una fase epidemica acuta. Altri segnali positivi arrivano dal valore di Rt e dal minor carico per le strutture sanitarie. In ogni caso, raccomandiamo grande attenzione nei comportamenti individuali e collettivi, adottando le misure che ormai conosciamo bene per facilitare la decrescita della curva epidemica. L’altro elemento fondamentale è vaccinarsi, facendo il booster o iniziando il ciclo vaccinale, per chi non lo ha ancora fatto, e completandolo. Questi sono gli strumenti che ci aiutano nella gestione anche di questa fase epidemica" ricorda il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel video di commento ai dati della Cabina di regia sull’epidemia di Covid in Italia.

