Covid, i nuovi casi sono 118.994, i morti 395. Calano i ricoveri, tasso di positività al 12,3%

Sono 118.994 i nuovi casi di Covid 19 in Italia registrati nelle ultime 24 secondo il bollettino giornaliero emanato oggi - mercoledì 2 febbraio - dal ministero della Salute. I morti sono 395. A fronte di 964.521 tamponi processati, il tasso di positività sale al 12,3%. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 11.235.745 persone mentre le vittime salgono a 147.320. I guariti sono 8.680.799, 187.816 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.407.626 positivi, 68.888 in meno di ieri.

Diminuiscono i ricoverati per il virus: il report della Fiaso dimostra l'importanza dei vaccini

In calo i ricoveri: sono diminuiti di 323 unità (ieri -40) i pazienti nelle aree ordinarie, per un totale di 19.550 ricoverati, mentre sono -25 (ieri -35) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 1.524, con 104 ingressi in rianimazione (ieri 107).

Questo dato riguardante i ricoveri è stato sicuramente favorito dai vaccini. La pandemia infatti sta seguendo due curve differenti: è in discesa per quanto riguarda i pazienti ricoverati per Covid, mentre è in salita per i ricovati con Covid. E' quanto emerge dal report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella. Nell’ultima settimana, nei reparti ordinari, c’è stato un calo del 6% dei pazienti con patologia polmonare e respiratoria, mentre sono cresciuti dell’1% quelli positivi al virus, ma asintomatici e in cura per altre patologie. Anche nelle terapie intensive il decremento fra i pazienti per Covid è del 10%, mentre raddoppiano i pazienti con Covid. Vaccino che sta anche aiutando a rallentare la curva dei contagi. Per il virologo Roberto Burioni, "una delle bugie più in voga è il vaccino non ostacola la diffusione di omicron. Non è vero, i trivaccinati si infettano meno e conseguentemente trasmettono meno il virus rispetto ai non vaccinati (linea piena). La protezione non è completa, ma rilevante - spiega commentando uno studio dei Cdc, gli statunitensi Centers for disease control and prevention - Omicron può essere più buona ma la sua elevatissima contagiosità può portare a un netto aumento dei ricoveri nei non vaccinati. Omicron non è per nulla buona con chi ha deciso di non vaccinarsi".

