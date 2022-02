Covid, 133.142 casi e 427 morti. Tasso di positività al 10,6%, scendono i ricoveri

01 febbraio 2022 a

Sono 133.142 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore stando al bollettino emanato dal Ministero della Salute. Ci sono anche 427 morti: il totale da inizio pandemia è di 146.925. Il tasso di positività scende al 10,6%, a fronte di 1.246.987 tamponi processati.

In calo anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 35 in meno di ieri per un totale di 1.549 pazienti in totale. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, 40 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 248.971, per un totale di 8.492.983 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, mentre a livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (19.389), Veneto (16.045) e Campania (13.857).

Intanto, per quanto riguarda la variante Omicron2, il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, spiega all'Adnkronos Salute che "a voler vedere il bicchiere mezzo pieno può essere l’ulteriore segnale di una capacità evolutiva del virus che, con tutti i condizionali del caso, potrebbe avere imboccato la strada di una maggiore contagiosità, ma, forse, di una minore patogenicità. Se invece il bicchiere lo vogliamo vedere mezzo vuoto", la sottovariante BA.2, sorella dell’Omicron originale BA.1, "dimostra ancora una volta che Sars-CoV-2 è spontaneamente incline a mutare. E con tanta parte del mondo non vaccinata, questa caratteristica potrebbe riservare sorprese rappresentando un elemento di pericolosità".

