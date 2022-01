Che tempo che fa, Burioni: "Le donne incinte si devono vaccinare"

Gabriele Burini 30 gennaio 2022 a

"Le donne incinte si devono vaccinare". E' quanto ha affermato il virologo Roberto Burioni a Che tempo che fa, in onda questa sera - domenica 30 gennaio - su Rai 3. Il professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha affermato che le donne incinte, "nonostante nella maggior parte dei casi siano giovani e in buona salute, corrono rischi elevati. La copertura delle donne incinte è molto bassa. Abbiamo due punti di vista uno scontato e uno meno scontato". Il primo, sostiene Burioni, è che "vaccinando una donna incinta la proteggiamo dalla malattia e anche il feto sta bene. Ma in questo modo non proteggiamo solo la mamma e il feto, ma anche i neonati".

Questo perché durante la gravidanza, nell'ultimo periodo, la madre trasmette al bambino i suoi anticorpi. "Il bambino in questo modo avrà tutti gli anticorpi della mamma nei primi difficili mesi di vita - spiega Burioni - Se la madre non ha gli anticorpi non può darli al feto". Poi il virologo fa un esempio concreto: "Una mamma vaccinata contro il morbillo trasferisce gli anticorpi al bambino, che sarà così protetto nei primi mesi. In caso contrario il figlio nasce senza questi anticorpi e può contrarre il virus nelle prime settimane della malattia. Per questo motivo vacciniamo la madre contro la pertosse nei momenti di gravidanza".

Burioni conclude quindi sostenendo che la vaccinazione contro il Covid delle mamme incinte è "fondamentale. I rischi del Covid in gravidanza sono non indifferenti. Prendere il Covid incinta è un problema anche per le mamme più giovani. La malattia non fa bene nemmeno al feto, con rischi di parto prematuro e danni molto gravi. Il rischio dal vaccino? Nei primi momenti dicevamo di no perché non avevamo fatto studi. Ora abbiamo studi importanti, favorevoli. E' molto importante che le donne incinte prendano in considerazione l'ipotesi di vaccinarsi. Dovete parlarne con il medico, ma non trascurate questo aspetto".

