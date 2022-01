Covid, 104.065 nuovi casi, 124.706 guariti e 235 decessi. Tasso di positività al 12,7%

30 gennaio 2022 a

Sono 104.065 i nuovi casi di positività al Covid 19 in Italia secondo l'ultimo bollettino pubblicato oggi - domenica 30 gennaio - dal ministero della Salute. Continua il calo degli attualmente positivi a fronte di 124.706 guariti. Il numero dei positivi è in calo rispetto ai 137.147 di ieri, per un totale di 10.925.485 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 235 decessi, contro i 377 di ieri, per un totale di 146.149 sempre dall’inizio della pandemia.

Scende il tasso di occupazione dei pazienti positivi nelle terapie intensive: i dati del monitoraggio Agenas

I tamponi effettuati sono 818.169, contro i 999.490 di ieri, con il tasso di positività che scende al 12,7 per cento. Gli attualmente positivi sono 2.643.817. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.593, +5 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, 19 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 124.706, per un totale di 8.135.519 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (14.558), Emilia-Romagna (13.091) e Lazio (11.533).

Intanto, l'ultimo monitoraggio Agenas evidenzia come il tasso di occupazione dei pazienti Covid 19 nelle terapie intensive sia sceso nell'ultima settimana, mentre rimane stabile quello dei ricoveri ordinari. Secondo i dati resi noti oggi, domenica 30 gennaio, il tasso di occupazione nelle terapie intensive italiane è sceso al 16%, un punto percentuale in meno rispetto al monitoraggio della scorsa settimana. Per ciò che concerne i reparti medici ordinari, invece, il numero rimane stabile: si rimane infatti al 30%. La situazione, comunque, cambia da regione a regione. L'occupazione delle terapie intensive è calata in undici regioni, mentre in cinque è andata in controtendenza, aumentando leggermente rispetto al dato della scorsa settimana.

