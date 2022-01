Covid, scende il tasso di occupazione nelle terapie intensive. I dati del monitoraggio Agenas

30 gennaio 2022 a

Scende il tasso di occupazione dei pazienti Covid 19 nelle terapie intensive, mentre rimane stabile quello dei ricoveri ordinari. E' ciò che emerge dall'ultimo monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo i dati resi noti oggi, domenica 30 gennaio, il tasso di occupazione nelle terapie intensive italiane è sceso al 16%, un punto percentuale in meno rispetto al monitoraggio della scorsa settimana. Per ciò che concerne i reparti medici ordinari, invece, il numero rimane stabile: si rimane infatti al 30%. La situazione, comunque, cambia da regione a regione.

Nuovi casi e morti: i dati regione per regione

Se si analizzano nel dettaglio i territori italiani, infatti, si può notare come l'occupazione delle terapie intensive sia calata in undici regioni, mentre in cinque è andata in controtendenza. Nel dettaglio, il dato è in calo in Abuzzo (-2%, al 20% di occupazione), Basilicata (-2%, al 6%), Campania (-1%, all’11%), Emilia Romagna (-1%, al 16%), Liguria (-1%, al 17%), Bolzano (-1%, all’11%), Trento (-1%, al 27%), Piemonte (-2%, al 19%), Puglia (-1%, al 12%), Toscana (-1%, al 19%) e Veneto (-1%, al 16%). Leggermente in crescita, invece, in Calabria (+1, al 16%), Friuli Venezia Giulia (+2%, al 24%), Marche (+2, al 24%), Valle d’Aosta (+3%, al 21%) e Umbria (+2%, al 9%). I decessi sono l’ultimo indicatore di un’ondata ad aumentare nel tempo: negli ultimi giorni sono stati in media 374 al giorno. Erano stati in media 349 una settimana fa.

Capitolo varianti: Omicron la sta facendo da padrone. L'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, datata 17 gennaio, vedeva il 95,8% di campioni analizzati positivi a questa variante, con una variabilità regionale tra l’83,3% e il 100%. Di fatto, è stata soppiantata la variante Delta, più aggressiva ma meno contagiosa: era al 4,2% (a livello regionale tra 0% e 16,7%). Domani, comunque, nessuna regione cambierà di colore: al momento ci sono cinque regioni arancioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Valle Aosta), tre in bianco (Basilicata, Molise e Umbria), mentre le altre sono in giallo. A breve, comunque, dovrebbero essere riviste sia le regole per il passaggio di colore delle regioni, sia per quanto riguarda il conteggio dei pazienti positivi ospedalizzati, sia per quanto riguarda le scuole.

