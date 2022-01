Covid, altri 373 morti. Oggi 21 gennaio 2022 i nuovi casi sono 179.106, in isolamento domiciliare 2,7 milioni di pazienti

21 gennaio 2022 a

a

a

Un'altra giornata critica sul fronte Covid in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute registra 179.106 nuovi casi di Coronavirus e 373 morti. Sono 1.117.553 i tamponi molecolari e antigenici (ieri 1.110.266). Il tasso di positività è al 16% (ieri 17%). Sono 1.707 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 148. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.485, ovvero 174 in meno rispetto a ieri. Restano in isolamento domiciliare 2,67 milioni di pazienti mentre sono 171.565 le persone dimesse o guarite.

Ecco la sotto variante Omicron 2. Migliaia di casi in Danimarca. E' difficile da scoprire

(notizia in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.