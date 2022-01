Covid, oggi 15 gennaio altri 180.426 nuovi casi e 308 morti. Tasso positività in lieve calo

15 gennaio 2022 a

a

a

Sono 180.426 i nuovi casi Covid in Italia, in leggero calo rispetto ai 186.253 di ieri e soprattutto i 197.552 di sabato scorso: si conferma il rallentamento registrato questa settimana. I tamponi sono stati 1.217.830, 85mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 16,4% al 14,8%. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Melandri, "ho preso il Covid apposta". L'ex pilota di moto: "Non volevo il vaccino"

I morti sono 308 (ieri 360), per un totale di 140.856 vittime dall'inizio dell'epidemia. Per il terzo giorno sugli ultimi quattro le terapie intensive sono in lieve calo, 2 in meno (ieri +11) con 141 ingressi del giorno, e scendono a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 351 in più (ieri +371), 18.370 in tutto.

Novak Djokovic cacciato dall'Australia, il governo revoca il suo visto. Niente Open (per ora)

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.