Covid, Bassetti a Buongiorno Benessere contro Cts e Ministero: "Medici sul campo non ascoltati"

15 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si è espresso ancora in modo critico su Cts e Ministero, nel corso della puntata di sabato 15 gennaio di Buongiorno Benessere su Rai1, ospite del programma di Vira Carbone. "Dispiace che Cts e ministero della Salute non abbiano voluto recepire alcuni consigli che venivano dal campo, da alcuni dei medici in prima linea nella lotta a Covid 19. Dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus mi aspettavo novità diverse", ha affermato l'esperto.

Bassetti dice basta alle restrizioni: "Con 85% di vaccinati il virus è ormai un raffreddore"

Bassetti ha quindi proseguito: "In realtà rimane tutto esattamente com’era - ha sottolineato -. Non si ascolta quello che arriva dai medici sul campo, in particolare il consiglio di cercare di cambiare la conta delle persone che sono in ospedale. Oggi infatti vengono conteggiati tutti come ricoverati Covid. Anche se io entro in ospedale per la dialisi o con un braccio rotto e risulto positivo, mi contano come fossi uno con la polmonite in rianimazione. Non è stato minimamente preso in considerazione ciò che i medici che sono sul campo avevano chiesto".

Bassetti vede la luce: "A primavera immunità di gregge in Italia"

Bassetti ha poi aggiunto: "Il secondo punto - ha ribadito - è che continueremo ad avere questo bollettino giornaliero che non serve a nessuno. Non perché io non volessi il bollettino giornaliero ma perché si voleva fare un bollettino più ordinato. Un bollettino estremamente disordinato è inutile perché c’è dentro un po' di tutto: si parla di contagi, senza in realtà parlare di pazienti. Io credo che in questa fase sia importante parlare non di quanti tamponi sono positivi, ma di quante persone nuove al giorno sono positive, quante di loro hanno sintomi e quante non ce li hanno".

Bassetti contro il Cts: "Parliamo lingue diverse". Poi vede la fine della pandemia tra aprile e maggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.