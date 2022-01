Covid, tasso di positività al 16,5%: altri 186.253 nuovi casi e 360 morti

14 gennaio 2022 a

a

a

Un'altra giornata critica in Italia sul fronte del Covid con il tasso di positività che si attesta al 16,4% (ieri 15,6%). Il bollettino del Ministero della Salute registra - oggi venerdì 14 gennaio 2022 - 186.253 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 184.615 di ieri, per un totale di 8.356.514 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono altri 360 morti (contro i 316 di ieri), per un totale di 140.548 sempre dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono stati 1.132.309 (ieri 1.181.179).

Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 2.398.828. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679, 11 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 125.199, per un totale di 5.817.138 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (33.856), Emilia-Romagna (20.346) e Campania (20.206).

