Covid, 184.615 nuovi casi e 316 morti. Tasso di positività al 15,6%, in tutta Italia oltre 19mila ricoverati

13 gennaio 2022 a

a

a

Un'altra - l'ennesima - giornata critica in Italia sul fronte Covid. Il bollettino di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, racconta di 184.615 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai 196.224 di ieri) per un totale di 8.155.645 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i morti (316 contro i 313 di ieri) per un totale di 140.188 sempre dall’inizio dell’epidemia. Il ministero della Salute fa sapere che i tamponi effettuati sono 1.181.179, contro i 1.190.567 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che si attesta al 15,6 per cento (ieri 16,5).

I dubbi di Ema su quarta dose e vaccini a lungo termine

Gli attualmente positivi sono 2.323.518. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.668 (una in meno di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, 339 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 82.803, per un totale di 5.691.939 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (39.683), Campania (24.451) ed Emilia-Romagna (20.648).

In sette giorni 1.2 milioni di nuovi casi. Aumentano ricoveri e decessi. Tutti i dati della Fondazione Gimbe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.