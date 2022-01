Covid, altri 101.762 nuovi casi. Oltre due milioni gli attualmente positivi

10 gennaio 2022 a

Un altro giorno critico sul fronte Covid in Italia. Nel nostro Paese gli attualmente positivi sono 2.004.597. I nuovi casi sono 101.762 secondo il bollettino registrato dal Ministero della Salute oggi 10 gennaio 2022, per un totale di 7.554.344 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 227 morti, contro i 157 di ieri, per un totale di 139.265 sempre dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati sono 612.821, contro i 993.201 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 16,6 per cento, contro il 15,67 per cento di ieri.

Gimbe: "Presto 3 milioni di positivi. Chi ha avuto Delta può reinfettarsi con Omicron"

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.606, undici in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, 693 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 56.560, per un totale di 5.410.482 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (17.581), Emilia-Romagna (14.194) e Campania.

