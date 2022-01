Covid, la previsione di Remuzzi: "Precauzioni almeno per altri due anni" | Video

09 gennaio 2022 a

a

a

Scenari non proprio incoraggianti da Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ospite a Mezz'ora in più, il programma di attualità in onda su Rai3 condotto da Lucia Annunziata.

"Se vogliamo parlare di tempi dobbiamo tenere conto che dovremo ancora prendere delle precauzioni almeno per un paio d’anni - ha dichiarato -. Ci sono tanti fattori che possono fare pendere la bilancia dalla parte di chi dice siamo attenti ma non mettiamo delle misure eccessive, o dalla parte di chi dice sarà una catastrofe e dovremo avere ancora per molto tempo delle misure rigide. Questo dipende da tanti fattori, sostanzialmente hanno ragione tutti e due".

Guido Rasi a Mezz'ora in più: "Se variante Omicron buca i vaccini è un altro virus e una pandemia B"

Remuzzi ha quindi proseguito: "L’enfasi che è stata messa per le varianti precedenti a Omicron sulle superfici, come pulire tavoli, è probabilmente sbagliata perché il virus vive nelle cellule, quindi se abbiamo una gocciolina che viene dalla bocca, si trova sul bicchiere, beviamo dallo stesso bicchiere in poco tempo, è chiaro che è ancora possibile ammalarsi. Ma se rimane sulla superficie per un po' si secca e muore - è la tesi del direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri -. Il virus non vive fuori dalle cellule quindi bisogna fare molta attenzione alle misure di protezione individuale, ai nonni che baciano i bambini, ma le superfici non hanno questo problema. Anche e poi non tutte le superfici sono uguali eccetera", ha concluso Remuzzi.

Coltellate alla madre e al padre. Scoperto perché è rimasto coinvolto in un incidente. I genitori sono gravissimi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.