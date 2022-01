Covid, impennata di contagi e morti: 170.844 nuovi casi e 259 vittime. Record di tamponi e positività in calo al 13,9

04 gennaio 2022 a

Aumentano senza sosta i contagiati da Covid in Italia. Sono 170.844 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento appunto rispetto ai 68.052 di lunedì 3 gennaio. Si registrano 259 morti, rispetto ai 140 del giorno precedente.

Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese nella giornata di martedì 4 gennaio. I tamponi effettuati sono 1.228.410, contro i 445.321 del giorno precedente, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che scende al 13,9 per cento. Gli attualmente positivi sono 1.265.297, in aumento di 140.245 rispetto a lunedì 3.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.392, 42 in più del giorno precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912 (+579). I dimessi e guariti sono 30.333, per un totale di 5.163.605 dall’inizio dell'emergenza. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (50.104), il Piemonte (20.452), la Toscana (18.868) ed il Veneto (16.602).

