Bassetti: "Con 85% di vaccinati il virus è ormai un raffreddore, basta restrizioni"

Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha invocato lo stop alle restrizioni anti Covid. "Rimettere lo smart working sarebbe un grave errore perché noi dobbiamo ora necessariamente andare verso la convivenza con il virus. Adesso basta strette, non vorrei tornare indietro. Oggi che abbiamo l’85% di gente vaccinata e che il Covid nel 90% dei casi è un raffreddore, che facciamo torniamo allo smart working? Sono un po' scettico", ha spiegato l'esperto.

Secondo Bassetti, del resto tutto questo allarme "oggi non è assolutamente giustificato. Un Paese che ha oltre l’80% della popolazione vaccinata, che ha comunque una situazione ospedaliera che non è una situazione difficile, perché - ha spiegato il medico - se noi levassimo dal computo totale dei pazienti Covid quelli che sono entrati in ospedale per altre ragioni, cioè i positivi asintomatici che sono lì perché si sono rotti una gamba o perché hanno un problema al cuore e comunque non perché hanno una polmonite da Covid, non ci sarebbe una regione in zona gialla. Quindi - ha aggiunto - questa per me non è un’emergenza".

Bassetti ha quindi proseguito: "Non possiamo continuare a mettere provvedimenti restrittivi di fronte a un virus che comunque - ha affermato l’infettivologo - con Omicron contagerà tutti entro primavera. Siamo arrivati a un punto in cui - ha aggiunto - se vuoi continuare a metterti la mascherina Ffp2 o Ffp3 perché ti senti più sicuro, sono fatti tuoi. Io ti ho dato tre dosi di vaccino, tutti gli strumenti per difenderti, il virus oggi nei vaccinati è depotenziato, che devo fare ancora, obbligare per i prossimi 10 anni le persone a usare la mascherina? Non consentire più di entrare in un locale e avere una vita come quella che avevamo prima? No, non esiste, noi dobbiamo progressivamente tornare alla normalità".

