Covid, altro record di contagi: 126.888 con 156 morti. Tasso di positività all'11%

I nuovi casi da Covid continuano ad aumentare. E' infatti nuovo record di contagi da inizio pandemia con 126.888 nuovi casi di Coronavirus registrati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio nel bollettino di giovedì 30 dicembre. I morti sono 156.

Secondo il bollettino emanato dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi, con un tasso di positività pari all’11% (+1,5%). NElle ultime 24 ore sono stati 22.246 i guariti. Somministrate 110.276.975 dosi di vaccino totali.

Aumentati anche gli accessi in ospedale a causa del Covid: +41 nei reparti di terapia intensiva e +288 ricoveri nelle aree mediche, per dei dati complessivi rispettivamente di 1.226 e 10.866. Per quanto concerne gli attualmente positivi, sono 779.463: 104.598 in più rispetto a mercoledì 29. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247.

