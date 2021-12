Covid, altri 30.810 nuovi casi e 142 morti. Tasso positività all'8,9%

27 dicembre 2021 a

Sono 30.810 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nel bollettino delle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 24.883 di ieri, per un totale di 5.678.112 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 142 morti (ieri 81), per un totale di 136.753 sempre dall’inizio dell’epidemia. Sono alcuni dei numeri diffusi dal ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 343.968 contro i 217.052 ieri, con un tasso di positività che scende all’8,9% dal 11,5% di ieri.

Figliuolo: "Possibile cambio di regole per la quarantena". Dal 10 gennaio terza dose dopo quattro mesi dalla seconda

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.126, 37 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (+503). I dimessi/guariti sono 9.992, per un totale di 5.003.855 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (5.065), Piemonte (4.611) e Emilia-Romagna (3.482).

(in aggiornamento)

Chiara Ferragni e Fedez: "Test ogni giorno, oggi positivi al molecolare. Noi asintomatici, i bambini negativi"

