Covid, altri 24.883 nuovi casi con 217.052 tamponi: tasso positività all'11,5%

26 dicembre 2021

Altri 24.883 nuovi contagi da Covid e 81 morti nelle ultime 24 ore. Questo è il bollettino di oggi - domenica 26 dicembre 2021 - diffuso dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 217.052 per un tasso di positività dell'11,5% (ieri 5,6%).

Da quando è iniziata la pandemia i contagiati totali sono 5.647.313, le vittime 136.611 sempre dall’inizio dell’epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.089, 18 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.920. I dimessi/guariti sono 8.428, per un totale di 4.993.863 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (4.581), Lazio (3.665) e Toscana (3.075).

Sono 108.226.482 le vaccinazioni anti- Covid effettuate in Italia dall’inizio della campagna. Secondo il report del Ministero della Salute, aggiornato alle 06.16 di oggi, 46.210.620 di persone di età superiore ai 12 anni hanno completato il ciclo vaccinale e 17.053.754 hanno effettuato la terza dose. Inoltre sono 158.884 i ragazzi di età compresa tra 5-11 anni che si sono sottoposti a vaccinazione.

