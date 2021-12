Covid, nuovo picco di contagi del 2021: 36.293 nuovi casi. In tutta Italia oltre 400mila positivi

22 dicembre 2021 a

Record di nuovi casi di positivi al Covid oggi 22 dicembre: sono 36.293 i contagi accertati dal Ministero della Salute, per il peggior bollettino del 2021. Un balzo notevole rispetto a ieri (erano stati 30.798, il totale arriva a 5.472.469 dall’inizio dell’epidemia). Registrati anche 146 morti (ieri 153, per un totale di 136.077 sempre dall’inizio dell’epidemia). Gli attualmente positivi sono in tutto 402.729. I tamponi effettuati sono 779.303, contro i 851.865 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi sale al 4,7 per cento (ieri 3,6).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.010, due in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.554, 161 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 17.595, per un totale di 4.933.663 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (10.569), Veneto (4.522) e Piemonte (3.290).

