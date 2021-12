Covid, un altro giorno complicato: 28.069 nuovi casi, 123 morti e 151 ricoveri

18 dicembre 2021 a

Un'altra giornata nera sul fronte del Covid in Italia. I nuovi casi sono 28.069 (ieri 28.632), i morti 123 (ieri 120), gli attualmente positivi 347.472, il tasso di positività al 4% e i ricoveri in più 151 (95 in terapia intensiva e 56 nei reparti ordinari). Sono i dati del bollettino di oggi - sabato 18 dicembre 2021 - rilasciato dal Ministero della Salute che certifica, se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, di una situazione davvero complicata sul fronte del Coronavirus in Italia. La quarta ondata ormai è una certezza.

Regno Unito, altro record di nuovi casi: si valuta lockdown dopo Natale

Da quando è iniziata la pandemia le persone contagiate, in totale, sono 5.364.852 mentre le vittime 135.544. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 953 (30 in più rispetto a ieri con 95 ingressi del giorno), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.576 (56 in più di ieri). I dimessi/guariti sono 12.430, per un totale di 4.881.836 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (6.119), Veneto (4.016) ed Emilia Romagna (2.451).

