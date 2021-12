Covid, 28.632 nuovi casi: record del 2021. Oltre 180 i ricoveri nelle ultime 24 ore

17 dicembre 2021 a

Ormai è sempre più allarme quarta ondata Covid in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero della Salute, registra 28.632 casi (ieri 26.109). Mai così tanti quest'anno e bisogna tornare al 27 novembre 2020 per avvicinarsi a una cifra simile 28.352 casi. La quarta ondata galoppa. E i dati, sono tutti in netto rialzo, morti a parte (120 oggi, 123 ieri).

In Italia l'incidenza schizza a 241 casi ogni 100 mila abitati. Da lunedì quattro regioni gialle

I tamponi processati sono stati 669.160 con un tasso di positività salito al 4,3% (+0,6%). In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgono di 6 unità (ieri +47) con 70 ingressi del giorno, e arrivano a 923, mentre i ricoveri ordinari sono 182 in più (ieri +29) e sono 7.520 in tutto.

(notizia in aggiornamento)

Ricoverato neonato di appena 15 giorni. La mamma non si era vaccinata

