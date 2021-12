Rischio chimico, ritirato il liquore di liquirizia bio: il celebre marchio da evitare | Foto

15 dicembre 2021 a

Possibile rischio di natura chimica non specificato. Per questo il ministero della Salute ha segnalato il richiamo e ritiro precauzionale, ad opera del produttore, di un lotto di liquore di liquirizia bio a marchio Caffè Pazzini perché sono in corso verifiche di qualità e sicurezza. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 50 centilitri (mezzo litro) con il numero di lotto L.09-21. La notizia è stata riportata dal sito specializzato de ilfattoalimentare.it.

Il liquore di liquirizia interessato è stato prodotto da Caffè Pazzini nello stabilimento di via Piane 18/A a Coriano, in provincia di Rimini. A scopo precauzionale, in attesa dei risultati delle verifiche, si consiglia pertanto di non consumare il liquore di liquirizia con il numero di lotto indicato. L’azienda ha raccomandato ai rivenditori di segregare e non commercializzare le bottiglie interessate.

Nei giorni scorsi c'era stato invece il ritiro di alcuni lotti dell'integratore alimentare Acutil Donna a marchio Angelini per la "presunta presenza di ossido di etilene all'interno di un ingrediente utilizzato". Questo il motivo che aveva quindi portato Esselunga, Coop e Bennet a segnalare il richiamo precauzionale. Le confezioni coinvolte erano quelle da 20 compresse da 1 grammo ciascuna appartenenti ai lotti numero GT164 con la data di scadenza fissata a giugno 2022, MT549 con scadenza ad agosto 2022, VT238 con scadenza a gennaio 2023, M10146 con scadenza a settembre 2023 e M10147 con scadenza sempre a settembre 2023.

L’integratore alimentare richiamato era stato prodotto per Angelini Pharma Spa dalle aziende Siit Srl di via Ariosto 50/60, a Trezzano sul Naviglio, nella città metropolitana di Milano, e Farmaceutici Procemsa Spa di via Mentana 10 a Nichelino, nella città metropolitana di Torino. Da registrare inoltre il fatto che Angelini Pharma avesse consigliato a chi era in possesso di confezioni dell’integratore con i numeri di lotto segnalati di sospendere il consumo e restituire il prodotto al punto vendita.

