Covid, sale tasso di positività: è al 4,1%. In Italia anche 27 casi di variante Omicron

Continua a salire il tasso di positività - il rapporto tra tamponi effettuati e positivi - che oggi tocca il 4,1% (ieri 3,8%). Lo comunica il Ministero della Salute con il bollettino odierno, lunedì 13 dicembre 2021, in cui si registrano 12.712 nuovi casi di Covid (ieri 19.215, in totale 5.283.221). Balzo nel numero dei morti: 98 (ieri 66, totale di 134.929). Gli attualmente positivi sono in tutto 290.757.

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 313.536, contro i 501.815 di ieri, da qui il rapporto tra tamponi e positivi schizzato ancora in alto. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 856, 27 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.807. I dimessi/guariti sono 6.726 per un totale di 4.812.535 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (2.096), Emilia Romagna (1.828) e Lazio (1.470).

Oggi anche l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha messo nero su bianco i casi di variante Omicron nell'Unione europea. Risultano complessivamente 1.686 casi finora segnalati da 23 Paesi dell’area, tra cui 27 dall’Italia. I Paesi con maggior casi di variante Omicron sono la Norvegia (958), la Danimarca (195) e la Germania (82). A livello mondiale ci sarebbero 6.430 casi confermati di Omicron, segnalati da 70 Paesi.

