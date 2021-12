Covid, i contagi crescono del 15%. Veneto verso la zona gialla, Capodanno a rischio per altre regioni

13 dicembre 2021 a

In Italia i contagi Covid crescono del 15%, ma nell'ultima settimana l'incremento è lievemente inferiore a quelle precedenti. Sintomo che mentre la variante Omicron sta combinando disastri in altri Paesi, in Italia non è ancora presente in alte percentuali. Salgono però i ricoveri (+19%) e i decessi (+22%). Intanto alcune regioni galoppano verso la zona gialla.

"L’infezione sta correndo, da lunedì saremo in zona gialla" ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, illustrando i dati quotidiani relativi ai contagi da Covid. "Abbiamo superato la soglia di allerta con due parametri su tre: l’incidenza dei contagi, con 450 positivi su 100mila abitanti, e l’occupazione delle terapie intensive al 12,8%. Siamo appesi a un filo con l’area medica, occupata al 13,7%: ci manca pochissimo per arrivare al limite e con il bollettino di venerdì potrebbe arrivare la notizia del passaggio in zona gialla, con restrizioni a partire da lunedì" ha spiegato il governatore veneto. Verso la zona gialla anche Liguria e la provincia di Trento.

Ma a rischiare il cambio di colore nella settimana tra Natale e San Silvestro sono anche Marche, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Per gli abitanti di queste regioni un Capodanno in zona gialla è un rischio molto concreto. Secondo quanto si evince dal monitoraggio di Agenas sono infatti otto le regioni che superano la soglia del 10% per quanto riguarda la pressione sui reparti di terapia intensiva di pazienti positivi al Covid. Si tratta di Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Provincia di Bolzano, Trentino e Veneto. In particolare in Trentino la percentuale è schizzata al 20%. La regione insieme alla Liguria rischia il passaggio in zona gialla. In entrambi i casi infatti entrambe le soglie di allerta sono state superate.

