Covid, resta alto il tasso di positività: 3.8%. Altri 19.215 casi

Un altro giorno di numeri altissimi sul fronte Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.215 nuovi casi (ieri 21.042), mentre i morti sono 66 (ieri 96). Sono solo alcuni dei dati del bollettino di oggi - domenica 12 dicembre 2021 - emanato dal ministero della Salute. In totale i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia sono 5.225.517, le vittime invece 134.831. Gli attualmente positivi sono in tutto 284.877. I tamponi effettuati sono 501.815, contro i 565.077 di ieri, con un tasso di positività che sale dal 3,7 al 3,8 per cento.

Sei milioni di italiani senza nemmeno una dose di vaccino. Speranza: "Fiducia nella scienza". Il piano per i giorni di Natale

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 829, 11 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.697. I dimessi/guariti sono 8.151 per un totale di 4.805.809 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (3.278), Veneto (3.271) ed Emilia Romagna (1.973).

Si vaccina dieci volte in un giorno pagato dai no vax, la ministra: "Siamo molto preoccupati"

Intanto in Gran Bretsgna pazienti covid positivi alla variante Omicron ricoverati in ospedale. Lo annuncia Nadhim Zahawi, segretario all’Istruzione, in un’intervista a Sky News, mentre dagli esperti arrivano allarmi in serie: i casi aumenteranno a ritmo esponenziale, il sistema ospedaliero rischia di andare in tilt. "Un terzo delle infezioni a Londra sono legate alla variante Omicron. È molto contagiosa, i casi potrebbero raddoppiare ogni 2-3 giorni. Molto presto la variante sarà dominante, è un film che abbiamo già visto. Posso confermare che ci sono pazienti in ospedale positivi alla variante Omicron. Anche se la variante provocasse sintomi meno gravi" rispetto a Delta, "rischiamo di avere un milione di casi alla fine del mese con una crescita esponenziale. E nel giro di 3 giorni potrebbero diventare 2 milioni di casi. E se anche solo l’1% di questi casi fossero gravi, parleremmo comunque di migliaia di persone, un numero enorme", dice Zahawi. Diventa cruciale, dice, procedere con la campagna di vaccinazione per la terza dose.

