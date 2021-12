Covid, 21.042 nuovi casi e 96 morti. Balzo del tasso di positività: da 2,9% a 3.7%

11 dicembre 2021 a

a

a

Un'altra giornata allarmante sul fronte Covid in Italia. Infatti oggi sabato 11 dicembre il bollettino del Ministero della Salute racconta di 21.042 nuovi casi (+545 rispetto a ieri) per un notevole balzo del tasso di positività: dal 2.9% al 3.7% a causa di una grossa disparità di tamponi tra ieri (716.287) e oggi (565.077).

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 96 morti (ieri erano 118). I numeri complessivi dicono che da inizio pandemia ci sono stati un totale di 5.206.305 persone contagiate e 134.765 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono in tutto 273.882. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 818, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539. I dimessi/guariti sono 10.205 per un totale di 4.797.658 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (4.062), Lombardia (4.024) e Lazio (1.745).

