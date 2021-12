Covid, 15.756 nuovi casi e 99 morti. Ci sono 33 ricoverati in più nelle terapie intensive

07 dicembre 2021 a

Continua il trend allarmante del Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.756 nuovi casi (ieri 9.503) e 99 morti (ieri 92). Il bollettino del Ministero della Salute di oggi, martedì 7 dicembre 2021, racconta di un totale raggiunto di 5.134.318 positivi dall’inizio della pandemia e 134.386 vittime sempre dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono in tutto 240.894. I tamponi effettuati sono stati 695.136 (ieri 301.560), per un tasso di positività del 2,3%.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6.078 776 (+33 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078. I dimessi/guariti sono 10.584 per un totale di 4.759.038 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (12.960), Lombardia (2.783) e Lazio (1.474).

Tiene banco poi il discorso sull’opportunità di prorogare lo stato d’emergenza, in vigore da quasi due anni, per contrastare la pandemia di Covid sono in corso "discussioni non ancora mature in seno al governo. Aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione, che è sicuramente in corso, e poi faremo le nostre valutazioni" dice il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles.

