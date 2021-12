Covid, Brusaferro: "In Italia 11 casi di variante Omicron, la curva epidemica è in crescita"

07 dicembre 2021 a

In Italia, al momento, "ci sono 11 sequenze confermate di variante Omicron e altre in fase di valutazione in più regioni. I casi confermati sono persone transitate attraverso il Sudafrica o contatti stretti di persone che hanno fatto viaggi in Sudafrica" ha riferito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto che ha introdotto il super Green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative. Nella piattaforma ICoGen, fa sapere l’Iss, ci sono al momento 11 sequenze: 7 del cluster in Campania; 1 in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un paziente in Veneto; 1 in Sardegna e 1 in Calabria.

Facendo poi il punto sulla situazione Covid in Italia, Brusaferro ha spiegato che "siamo ancora in una situazione epidemica. La curva è in crescita e l’incidenza settimanale, a ieri sera, è pari a 173 casi ogni 100mila abitanti. E ancora "il valore di Rt è intorno a 1.2, secondo i dati preliminari. Stasera o domani avremo i dati più aggiornati, ma è evidente che siamo in una situazione di crescita della circolazione virale". Che poi ha aggiunto un altro dato significativo, quello dell’ospedalizzazione "che rimane intorno all1,1, continuerà a crescere".

Quindi il punto sui vaccini: in Italia "ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d’età, che non hanno cominciato il ciclo vaccinale, non hanno fatto nemmeno una dose. Molte di questi sono in fascia lavorativa, fra i 30 e i 60 anni. Le coperture più basse si registrano in particolare fra i 30 e i 49 anni, la fascia d’età caratterizzata da una maggior circolazione del virus" ha spiegato Brusaferro.

