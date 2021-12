Covid, tasso di positività al 2,9%. I nuovi casi sono 15.021, i morti 43

05 dicembre 2021 a

Un'altra giornata allarmante sul fronte Covid in Italia. Il bollettino di oggi, 5 dicembre 2021, racconta di 15.021 nuovi casi di contagio (ieri 16.632) e 43 morti (ieri 75). Ma secondo quanto certificato dal Ministero della Salute il tasso di positività è pari al 2,9% (oggi 525.108 tamponi contro i 636.592 di ieri).

In tutta Italia gli attualmente positivi sono in tutto 232mila, i casi di Covid sono in totale 5.109.082 dall’inizio della pandemia, mentre le vittime 134.195 sempre dall’inizio dell’epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 736 (+4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597. I dimessi/guariti sono 6.685 per un totale di 4.742.887 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (2.628), Veneto (2.219) ed Emilia-Romagna (1.707).

In Italia "la curva sale, ma più lentamente. E questo è merito dell’alto tasso di vaccinazioni, delle regole mantenute, del Green pass". Così l’immunologo e membro del Cts Sergio Abrignani in un’intervista al Corriere della Sera. "La differenza si è vista e non è una fatalità se il resto d’Europa subisce l’ondata mentre noi stiamo riuscendo a contenerla".

