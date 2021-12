Covid, 16.806 nuovi casi e 72 morti. Aumentano le terapie intensive, tasso positività al 2,5%

02 dicembre 2021 a

Ancora un'altra giornata allarmante sul fronte del Covid in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute racconta di un ulteriore rialzo di contagi nelle ultime ore: sono 16.806 i nuovi casi (+1.721 rispetto a ieri), mentre i morti 72 (ieri 103). Nel complesso, dall'inizio della pandemia, sono 5.060.430 le persone contagiate dal Coronavirus, 34.003 le vittime. Gli attualmente positivi sono in tutto 208.871.

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono 679.462, contro i 573.775 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi sostanzialmente stabile al 2,5 per cento rispetto al 2,6 per cento di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 698, dodici in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.298. I dimessi/guariti sono 7.650 per un totale di 4.717.556 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (2.873), Lombardia (2.620) e Lazio (1.810).

Intanto "coloro i quali rientrano nelle fasce di età che possono sottoporsi all’inoculazione della terza dose ma che hanno il green pass ancora valido, non appartengono a categorie prioritarie e non hanno ancora prenotato potranno sottoporsi alla vaccinazione a partire da gennaio. In questo modo lasceranno spazio a quanti rientrano nelle categorie prioritarie quali fragili, sanitari, insegnanti e Forze dell’ordine e che necessitano di sottoporsi a vaccinazione entro dicembre per poter lavorare" ha ricordato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo oggi ai lavori della I commissione integrata chiamata ad esaminare l’articolo 8 della manovra di bilancio.

