Valori delle micotossine non conformi, ritirata farina di mais: ecco il marchio da evitare | Foto

01 dicembre 2021 a

a

a

Valori delle micotossine non conformi. Per questo il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di farina di mais fioretto a marchio Molino Sapignoli. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 chilo con il numero di lotto 210249 e il termine minimo di conservazione (Tmc) fissato al 1 ottobre 2022. A segnalare il caso è stato il sito specializzato de ilfattoalimentare.it.

La farina di mais richiamata è stata prodotta dall’azienda Molino Sapignoli di Sapignoli G. & C. Snc, nello stabilimento di Calisese di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena. A scopo precauzionale, la raccomandazione quindi è quella di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati.

Rischio listeria, pesce spada ritirato dai supermercati: il marchio da evitare | Foto

Recentemente il ministero della Salute infatti aveva invece segnalato anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia di carne di suino a marchio Salumificio Ccs per la “possibile presenza di corpo estraneo”. Il prodotto in questione era venduto al kg in pezzi da 110-120 grammi ciascuno, e faceva parte del lotto di produzione 171121.

Sempre la "possibile presenza di corpi estranei" era stata la causa che qualche giorno fa aveva portato Melegatti 1894 a richiamare precauzionalmente un lotto del Pandoro Originale per la possibile presenza di plastica dura. I dolci in questione sono venduti in confezione da 750 grammi con il numero di lotto 210917 e il termine minimo di conservazione (Tmc) fissato al 30 aprile 2022. Alla vicenda erano interessati anche i pandori di “aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta” appartenenti allo stesso lotto di produzione e venduti in confezioni da 740 grammi.

Allarme salmonella, salamini ritirati dai supermercati: il marchio finito nel mirino | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.