Covid, 12.448 nuovi casi e 85 morti. Ancora in aumento i ricoveri

Sono 12.488 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. A cui si aggiungono anche 85 morti secondo l'ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute. In aumento i ricoveri (+32) e le terapie intensive (+13). Il tasso di positività sale al 2,2% (562.505 i tamponi effettuati). Il numero di positivi odierno rappresentano il numero più alto dallo scorso 1 maggio, quando furono 12.964. Mentre per trovare un numero di morti superiore agli 85 registrati nelle ultime 24 ore bisogna risalire al 10 giugno (88). Salgono gli attuali positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, passati dai 2.996 di ieri agli odierni 4.807: il totale delle persone oggi alle prese con il virus è di 159.317 di cui 154.115 in isolamento domiciliare.

