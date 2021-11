Covid, 11.555 nuovi casi e 49 morti: tasso di positività stabile al 2%

20 novembre 2021 a

Continuano a salire i contagi da Covid in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute diffuso sabato 20 novembre, i nuovi casi sono infatti 11.555, con altri 49 morti, che hanno portato il totale di vittime da inizio pandemia a 133.131. Effettuati 574.812 tamponi, con un tasso di positività del 2%.

Locatelli: "Abbassare l'intervallo della terza dose dai sei mesi attuali ai cinque mesi è un'ipotesi"

In rialzo il numero dei ricoverati: 4.250 quelli con sintomi, +105 dal giorno precedente, mentre è invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 512. In aumento anche i guariti, 5.220 rispetto a venerdì 19, e 4.639.449 da inizio pandemia. Diventano così 4.915.981 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 143.401 (+6.271), 138.639 le persone in isolamento domiciliare.

Brunetta: "Serve un super green pass, restrizioni per no vax"

I ricoverati in ospedale con sintomi sono appunto 4.250 di cui 512 in terapia intensiva. I dimessi e guariti sono 4.639.449 con un incremento di 5.220 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.930), poi il Veneto (1.928), il Lazio (1.079), l’Emilia Romagna (1.055) e la Campania (983).

Iss, "il 64% dei ricoverati è no-vax. Dopo sei mesi protezione vaccino cala dal 95 all'82%"

