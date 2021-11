Iss, "il 64% dei ricoverati è no-vax. Dopo sei mesi protezione vaccino cala dal 95 all'82%"

20 novembre 2021 a

a

a

Secondo il report esteso di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che completa il monitoraggio settimanale, la protezione determinata dal vaccino anti-Covid per i vaccinati da più di 6 mesi cala dal 95% all’82%. "Dopo 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale si osserva una forte diminuzione dell’efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età" afferma Iss.

Brunetta: "Serve un super green pass, restrizioni per no vax"

Un quarto dei nuovi casi di Covid in Italia riguarda gli under 20, e fra i bimbi piccoli salgono i ricoveri. È il trend segnalato dall’Istituto superiore della sanità, nell’ultimo report settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia. "Nell’ultima settimana - si legge nel rapporto - si conferma l’andamento osservato nella precedente, con il 25% dei casi diagnosticato nella popolazione di età al di sotto dei 20 anni. Il 49% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni", quella per la quale è attesa a breve la possibilità di vaccino.

Covid, altri 10.544 nuovi casi e 48 morti. Brusaferro: "Aumento generalizzato dei contagi"

Negli ultimi 30 giorni il 51 per cento delle ospedalizzazioni, il 64 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e il 45,3 per cento dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. È quanto riporta l’Istituto superiore di Sanità. Secondo il report, nell’ultimo mese sono stati notificati 50.564 casi (39,9 per cento) fra i non vaccinati, 3.980 casi (3.1 per cento) fra i vaccinati con ciclo incompleto, 60.407 casi (47,7 per cento) fra i vaccinati con ciclo completo entro sei mesi, 11.215 (8,9 per cento) fra i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi e 537 casi (0,4 per cento) fra i vaccinati con ciclo completo con dose aggiuntiva/booster.

Locatelli: "Abbassare l'intervallo della terza dose dai sei mesi attuali ai cinque mesi è un'ipotesi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.