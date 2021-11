Covid, 8.544 nuovi casi e 53 morti. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

13 novembre 2021 a

Un'altra giornata allarmante in Italia sul fronte Covid. Il bollettino di oggi, sabato 13 novembre 2021, racconta di 8.544 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 8.569) per un totale di 4.852.496 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 53 morti (ieri 67), per un totale di 132.739 sempre dall’inizio della pandemia. Il ministero della Salute, sulla diffusione del virus nel nostro Paese. registra 115.112 attualmente positivi. I tamponi effettuati sono stati 540.371, in calo rispetto ai 595.812 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all’1,6 per cento in lieve aumento rispetto all’1,4 di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 3.597, mentre si contano 39 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 453. I dimessi/guariti sono 4.033, per un totale di 4.604.645 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriali, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.237), Veneto (1.125) e Lazio (1.067).

Intanto la Germania si prepara a mobilitare 12mila soldati per venire in aiuto dei servizi sanitari a fronte della nuova ondata di Covid. A riferirne è Der Spiegel precisando che i militari verranno mobilitati entro Natale. Tra i compiti che verranno loro assegnati, quello di rifornire di terze dosi di vaccino e di test le case di riposo e gli ospedali. Al momento i militari mobilitati sono 630.

