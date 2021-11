"Covid, aumento dei casi in tutta Italia", l'analisi di Brusaferro. Una regione a rischio zona gialla

12 novembre 2021 a

Allerta massima in Italia sul fronte Covid. La fotografia del momento, con i contagi in risalita, la fa Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto superiore di sanità nel consueto appuntamento settimanale con l'analisi dei dati del monitoraggio. "In tutte le Regioni c’è un aumento della circolazione del virus e quindi un aumento dei casi". E ancora: "L’analisi dei dati pediatrici ci mostra come sostanzialmente anche in questa fascia d’età ci sia una circolazione aumentata del virus, in particolare nella popolazione sotto i 12 anni". "L’Rt è stabile e sopra 1: 1,24. Significa che i dati tenderanno a crescere. Il valore superiore a 1 è in tutte le regioni tranne in una".

Il Friuli Venezia-Giulia è segnalato ad alta probabilità di progressione a rischio altro. Rischia di trovarsi in zona gialla nel periodo di Natale. A oggi però nessuna regione, secondo quanto si apprende, passerà alla zona gialla. Le regioni italiane, sulla base del monitoraggio settimanale della cabina di regia, sono classificate a rischio moderato e una, la Calabria a rischio basso.

Brusaferro ha poi aggiunto: "L'Europa è divisa in due. Le parti italiane confinarie con l'Est cominciano a comparire in rosso, che significa che la circolazione sta aumentando anche nel nostro Paese. Ma è una crescita relativamente più contenuta degli altri Paesi". E ancora: "Ci sono casi sparsi di delta plus ma è minoritaria, la variante Delta resta dominante".

