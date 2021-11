Covid, 6.032 nuovi casi e 68 morti. Continuano ad aumentare i ricoveri

09 novembre 2021 a

Italia in allerta sul fronte Covid: il bollettino di oggi, martedì 9 novembre 2021, racconta di 6.032 nuovi casi e 68 morti. Ma anche un significativo aumento dei ricoveri perché i pazienti in terapia intensiva sono 421 (+6 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite), mentre quelli nei reparti ordinari sono 3.436 (+74). In questo momento in tutto il Paese sono di nuovo sopra i centomila gli attualmente positivi al Covid (100.205 secondo i dati del Ministero della Salute). Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a ieri.

Sono invece 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati. Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all'1,7% di ieri. Difficile fare un confronto con lo scorso martedì, perché il 2 novembre i test nel bollettino sono stati meno del solito, pari 238 mila, ossia come quelli di un lunedì, in quanto processati il festivo di Ognissanti, segnando +2.834 casi. Il trend sembra ancora in salita lenta. Da domani si capirà meglio l'andamento del Covid in questo momento in Italia. Due le regioni a quota 800 nuovi contagiati: il Veneto che segnala +883 casi grazie a 122 mila test (tasso 0,7%) e la Lombardia che ha +849 casi grazie a 144 mila test, ossia il numero di analisi regionali più alto della giornata (tasso 0,6%). Segue il Lazio: +773 casi con tasso 2,3%. Bene il Molise che registra zero contagi per il secondo giorno consecutivo.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 91 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,1 milioni (83,67% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,7 milioni di persone (86,58% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di un 1,9 milioni di italiani (37,45% della popolazione oggetto di dose booster).

