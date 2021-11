Covid, 4.197 nuovi casi e 32 morti. Il tasso di positività è all'1,7%, aumentano i ricoveri

08 novembre 2021 a

Il bollettino Covid in Italia - oggi lunedì 8 novembre 2021 - racconta di 4.197 nuovi casi e 32 morti. Il tasso di positività è all'1,7% (ieri i nuovi contagi erano stati 5.822 con 26 decessi). Sale così ad almeno 4.812.594 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.581.396 (2.727 quelle uscite oggi dall’incubo Coronavirus). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 98.775 (+1.788 rispetto a ieri). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 249.215 ovvero (-185.556 rispetto a ieri). Mentre il tasso di positività sale all’1,7% (ieri era 1,3%). Aumentano le degenze ordinarie e leggermente anche quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 147 più di ieri (ieri +42) per un totale di 3.362 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva +17 (ieri +6), il totale dei malati più gravi a 415, con 35 ingressi in rianimazione (ieri 26).

Le dosi di vaccino somministrate sono quasi 91 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,1 milioni (83,52% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,7 milioni di persone (86,53% dei vaccinabili).Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di un 1,8 milioni di italiani ((35,4% della popolazione oggetto di dose booster).

