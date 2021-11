Covid, Locatelli a Sky TG24: "Vaccino Pfizer a bimbi 5-11 anni in Italia entro Natale"

04 novembre 2021 a

"Vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale". Lo ha annunciato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a Buongiorno su Sky TG24. "Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc" riferendosi al via libera arrivato in America non solo da parte dell'agenzia del farmaco ma anche da parte dell'organismo di controllo sulla sanità pubblica.

Facendo un punto sul quadro epidemiologico del momento, secondo Locatelli “vi è un incremento di circolazione virale che in alcuni Paesi europei ha avuto impatto sui servizi, in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini e al mantenimento delle misure non farmacologiche come uso delle mascherine e distanziamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra quello che è successo in Friuli”. Fra i Paesi europei in cui i numeri Covid sono in peggioramento c'è la Germania, dove il ministro della Salute Jens Spahn ha parlato di "pandemia di non vaccinati". Affermazione che, secondo Locatelli, "ha un grosso fondamento" perché "la maggior parte di chi si infetta è composta da persone non vaccinate". Ed è per questo che il presidente del Consiglio superiore di sanità ha rivolto l'ennesimo appello a chi non ha ancora ricevuto una dose del preparato anti-Covid.

Locatelli ha anche escluso che ci possa essere nei prossimi mesi una sospensione del Green pass. "Non si è ragionato ancora su una data precisa di estensione, ma una sospensione non è considerabile sia per i numeri che per la situazione climatica che non favorisce la diminuzione della circolazione virale", ha spiegato. Per quanto riguarda il prolungamento dello stato di emergenza, Locatelli crede che "la discussione sia prematura, ci sono i tempi per farla un po’ più in là, a dicembre, ed è una decisione che riguarda la politica".

