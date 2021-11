Covid, 5.188 nuovi casi e 63 morti. Aumentano i ricoveri, calano le terapie intensive

03 novembre 2021 a

Oggi - mercoledì 3 novembre 2021 - si registrano 5.188 nuovi casi di positivà al Covid secondo il bollettino diramato dall'Istituto superiore di Sanità. Sono invece 63 i morti. Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all'1,2% di ieri. In aumento i ricoveri, calano invece le terapie intensive.

(notizia in aggiornamento)

